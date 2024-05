L'Aria che tira, Ghisleri e la strategia di Salvini: "Dove si gioca tutto"

17 maggio 2024 a

Secondo gli ultimi sondaggi, Lega e Forza Italia sono pronti a giocarsi un vero e proprio derby elettorale. Entrambi i partiti sono appollaiati all'8,5% e si giocheranno la partita Europee quasi sullo stesso territorio: quello di nord est. Ne parla Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 17 maggio su La7.

"È un duello dettato proprio dal territorio. Anche il fatto della presenza in Emilia Romagna di Salvini è molto importante perché il grande risultato Salvini lo fece in quel collegio che è quello di nord-est tra il Veneto e l'Emilia Romagna. In Veneto c'è una penetrazione fortissima di Fratelli d'Italia a scapito del valore della Lega e quindi per lui sarà importantissimo il risultato che otterrà in Emilia Romagna perché sono le due regioni più popolose e con maggiore elettorato.