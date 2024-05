Fedez, la sentenza di Caprarica: "Ha un doppia personalità". E sulla nuova fiamma...

16 maggio 2024 a

a

a

Nella puntata di giovedì 16 maggio di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, si torna a parlare della notte dell'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino e al presunto ruolo di Fedez nella vicenda, alla luce dell'inchiesta della Procura di Milano in cui il rapper risulta indagato per rissa. Vicenda che si intreccia col gossip sull'onda della rottura con Chiara Ferragni e le voci sulla nuova fiamma, la giovane Ludovica Di Gresy. Antonio Caprarica, ospite in collegamento del programma, fa notare subito una strana coincidenza: "Gli uomini si innamorano sempre di 'bis' delle mogli e delle fidanzate, questa ragazza è un'altra faccia di Chiara Ferragni, molto bella per carità come Chiara ma è un 'bis'", afferma il giornalista. Che cita anche un'altra coppia vip: "Un po' come la nuova compagna di Francesco Totti dopo Ilary Blasi. C'è una certa tendenza a reiterare il reato...", ironizza l'ex corrispondente Rai da Londra.

"Ho lasciato Fedez alle 2.30...", la versione del bodyguard Rosiello

Sulle ultime uscite di Fedez, Caprarica ribadisce di essere "sul serio un garantita e aspetto che si pronunciano" le autorità. Tuttavia, "per me il problema di Fedez non è solo quello che è successo o non è successo sotto casa" di Iovino, continua il giornalista, "lui ha un anello con la doppia anima... Ecco, il problema è la sua doppia personalità, sembra come Dottor Jekyll e Mister Hyde", conclude Caprarica. Due facce che, ora, sono definitivamente uscite allo scoperto.