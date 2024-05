Ludovica Di Gresy, l'amica di Fedez vuota il sacco: “La verità sulla rissa e sul nostro rapporto”

16 maggio 2024 a

Negli ultimi giorni il nome di Fedez è di nuovo finito sulle pagine di tutti i giornali per via della denuncia per rissa dopo quanto successo con Cristiano Iovino. Insieme al rapper si è parlato molto di Ludovica Di Gresy: per alcuni spifferi dal mondo del gossip sarebbe la nuova fiamma dopo l’addio a Chiara Ferragni e inoltre, sulla notte dell’aggressione al personal trainer, si è parlato della presenza in discoteca di una ragazza “dai capelli lunghi e biondi”. Ora la 22enne fa chiarezza in un’intervista al Messaggero: “La sera del 21 aprile sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco. Sicuramente non sono io quella ragazza di cui si parla. Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza, e sicuramente io non c’entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa”.

“È assurdo - si sfoga Di Gresy - che Procura e stampa mi abbiano messo in mezzo senza neanche avere la certezza che fossi lì”. Poi ecco il chiarimento sul rapporto con Fedez nel resto del colloquio con il quotidiano: “Lo conosco da fine febbraio, ci siamo conosciuti una sera da Cipriani, tramite amici comuni. Non abbiamo assolutamente una relazione. Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Non c’è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia. So che Federico è una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo”.