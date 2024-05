Fabrizio Corona, il sospetto su Fedez-Iovino: "So come finirà". Tutto già scritto?

16 maggio 2024 a

a

a

Come finirà la vicenda della notte quantomeno movimentata in cui è stato aggredito il personal trainer Cristiano Iovino e per cui il rapper Fedez è indagato per rissa? Fabrizio Corona è sicuro del finale del caso che ha offuscati gli altri che ruotano intorno al rapper, dalla separazione da Chiara Ferragni alle voci di nuove fiamme, senza dimenticare le scorie del pandoro-gate.

"Conosco molto bene questo modus operandi. La vicenda si concluderà così", annuncia l'ex agente fotografico che dopo le traversie giudiziarie è tornato a occuparsi di gossip e notizie. "Federico Lucia (Fedez) e Cristiano Iovino si incontreranno", le parole di Corona riportate da Dagospia, "troveranno un accordo legale per i fatti avvenuti, arriverà il chiarimento, faranno pace e faranno un video ironico contro la procura che ha messo su un circo…". Insomma, una sorta di storyboard già disegnata per un film che, alla fine, sembra una replica con altri attori.

A proposito di nuove fiamme, la 22enne vista con Fedez recentemente, Ludovica Di Gresy, in un'intervista al Messaggero afferma: “Lo conosco da fine febbraio, ci siamo conosciuti una sera da Cipriani, tramite amici comuni. Non abbiamo assolutamente una relazione. Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più". Ma Ivan Rota, sempre sul sito di Roberto D'Agostino, tira fuori un nome a sorpresa: "Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?", si chiede.