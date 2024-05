Fedez, l'intervista da Cattelan si farà. La Rai tuona: ennesima notizia "fake"

16 maggio 2024 a

Contrordine su Fedez: il rapper sarà tra gli ospiti di Alessandro Cattelan nel suo programma "Da vicino nessuno è normale", in onda in prima serata lunedì 20 maggio. Diversamente dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, viene confermata l'intervista del cantante coinvolto nella vicenda dell'aggressione del personal trainer Cristiano Iovino, a Milano. Insomma, il rapper parteciperà al debutto del programma. "È con profondo sconcerto che Rai prende atto dell’ennesima notizia ’fake' che la riguarda, in particolare in riferimento alla presunta mancata presenza di Fedez come ospite del programma di Alessandro Cattelan su Rai 2. Una fake news, clamorosamente smentita dai fatti e diffusa con inaccettabile e gratuita leggerezza, con il solo scopo di gettare discredito sul Servizio Pubblico", scrive la Rai in un comunicato.

La notizia dello stop all'ospitata di Fedez lanciata ieri da una testata online era stata poi confermata da alcune agenzie di stampa. Oggi la nota definitiva del Servizio pubblico. Quella da Cattelan sarà la seconda intervista tv del rapper dopo quella a Francesca Fagnani, a Belve su Rai2, dove aveva affrontato il pandoro-gate e la crisi con Chiara Ferragni. Ora si aggiunge il caso Iovino.