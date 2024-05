Pomeriggio 5, la versione del bodyguard Rosiello: "Ho lasciato Fedez a casa"

15 maggio 2024 a

La lite in discoteca, il giallo del pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino. Fedez è tornato sotto i riflettori per una storiaccia da notti milanesi su cui si è aperta un'inchiesta della Procura meneghina in cui il rapper è indagato per rissa. Era presente quando gli aggressori sono scesi dal van davanti casa di Iovino? A rispondere alla domanda è la guardia del corpo di Fedez, Christian Rosiello, intercettato dall'inviato di Pomeriggio5.

"Sei sicuro che in quel video non ci sarai né tu né Fedez?", chiede la conduttrice Myrta Merlino in riferimento alle immagini della videosorveglianza che sono in possesso degli inquirenti. Il cronista riformula: "Il suo lavoro finisce in discoteca, all'uscita del The Club, non finisce" dove c'è l'aggressione a Iovino? "Sì", afferma Rosiello. L'uomo, noto per essere un ultrà del Milan, viene invitato a entrare più nel dettaglio. A che ora ha lasciato Fedez a casa sua? Verso le 2:30, le tre di notte, risponde Rosiello.

Intanto la notizia dell'indagine a carico del rapper fa saltare l'ospitata alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan prevista per lunedì 20 maggio, "Da vicino nessuno è normale". Lo scrive il giornalista Davide Maggio. Al momento non sono previste altre presenze su tv generalista del rapper, né su Mediaset né a La7, né sul Nove dopo quella a Belve di Francesca Fagnani.