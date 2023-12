Chiara Ferragni, la tuta esaurita? Spunta un "dettaglio" clamoroso

Alice Antico 28 dicembre 2023 a

Dopo il pandoro-gate, le polemiche su Chiara Ferragni non sono finite. Al centro del dibattito è finita perfino la tuta grigia Laneus da 600 euro che l’influencer aveva indossato nel noto video di scuse pubblicato su Ig qualche giorno dopo la sanzione dell'Antitrust. Subito dopo quel video, divenuto virale in pochissimo, si è detto che la tuta grigia di Chiara fosse andata subito esaurita. “Ennesima operazione di marketing della Ferragni, anche ben riuscita”, si diceva. Tuttavia, le cose non stanno così. La tuta grigia sembrava essere ‘sold out' già otto giorni prima del video di scuse. Tutto era partito dall'account Instagram “chiaraferragniwardrobe”, che posta ogni capo indossato dalla Ferragni svelandone marca e prezzo. L’account segnalava appunto che la tuta grigia - già indossata da Ferragni - non era più disponibile già dal 10 dicembre.

Selvaggia Lucarelli, che anche in questa storia si è dimostrata un’accanita accusatrice della Ferragni, ha dichiarato: “Per la cronaca, era falsa pure la storia della tuta Ferragni sold out”, e aveva allegato le prove della sua affermazione: un post pubblicato su Linkedin dalla giornalista Loredana Barozzino, che aveva contattato l’azienda produttrice della tuta. La Barozzino scriveva appunto che la tuta Laneus era sold out ben prima del video in questione. Poi aggiungeva: “Come lo so? Semplice, ho chiamato la Daddato (azienda di produzione della tuta) e mi è stato detto che la notizia del sold out non è corretta. O almeno su molte testate è stata data in modo ambiguo”. Intanto Chiara che, mentre si ritrova giudicata dal popolo del web e non solo, continua a ritirarsi nel suo silenzio.