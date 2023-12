Ferragni, è giallo sulla foto del profilo di Fedez: che succede?

27 dicembre 2023 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti delle cronache di queste vacanze natalizie. Da quando l'influencer ha trovato sotto l'albero la maxi-multa dovuta a "pratiche commerciali scorrette", i social non sono stati più un mezzo attraverso cui comunicare quotidianamente con i propri follower. Dopo l'assenza della coppia, a rompere il silenzio è stato solamente il rapper che, preso dalla gioia dei figli per il Natale, ha condiviso attimi di giochi e di scherzi. Nessuna traccia della moglie, se non una voce in un video che sembra essere proprio quella dell'imprenditrice digitale.

Crisi senza fine per Ferragni: l'influencer si aggrappa agli avvocati per non sprofondare

Molte supposizioni sono state fatte circolare sui Ferragnez e nessuna di queste è stata confermata o smentita dalla coppia. Qualcuno ha parlato anche di una possibile crisi tra i due. Ma si sa, i frequentatori del web, soprattutto quando alta è l'attenzione su un caso che li riguarda, non si lasciano sfuggire niente. È infatti accaduto che il cantante, forse per scelta o forse per sbaglio, ha cambiato per qualche secondo la foto del suo profilo ufficiale. Nello scatto, stando a quanto filtra, sarebbe stata assente l'influencer. Dalla foto in famiglia con Chiara, Leone e Vittoria, il cantante sarebbe poi passato a una foto senza sua moglie. Dopo poco, però, tutto sarebbe tornato come prima. Tensioni anche interne o solo un piccolo errore?