Pomeriggio 5, l'inviato spiazza Merlino: chi incontra sotto casa di Ferragni

Anche l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque si è aperta con il caso Chiara Ferragni. Dopo il pandoro indigesto e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua, l'influencer è scomparsa dai radar. Myrta Merlino ha cercato di ripercorrere le ultime vicende e ha mandato in onda un servizio. A Milano un inviato ha raggiunto l'area del palazzo in cui vivono l'influencer e il marito Fedez e ha cercato di captare informazioni sulla coppia social più seguita d'Italia. "Un periodo difficile a casa Ferragnez. Asserragliati in casa, niente vacanze. Soltanto una scappatina al parco. Tutti chiusi in questo mega-appartamento. Che ne pensa la Milano che li ha portati in alto come due sovrani?": così la conduttrice ha introdotto il servizio.

"Paloma, Paloma, è il cane di Fedez?", chiede l'inviato del programma di informazione e di intrattenimento di Canale 5. "Ma dove sono andati loro?", aggiunge. Sullo sfondo si intravede il cucciolo di Labrador che Chiara Ferragni e Fedez hanno da poco accolto nella loro famiglia. Ma chi ha portato la cagnolina a fare una passeggiata? Un aiutante, una persona esterna che non appartiene alla conosciuta cerchia dell'imprenditrice e del rapper. "Le ultime tracce della famiglia Ferragnez portano proprio a Paloma. A rompere il lungo silenzio era stato proprio Fedez con questi video insieme a Paloma, anche lei star", ha ricordato il collaboratore di Merlino.