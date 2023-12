Fuori dal coro, Chiara Ferragni? Mauro Corona non si tiene: "Questa gattina..."

28 dicembre 2023 a

a

a

Ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, il programma di Rete4, c'è lo scrittore alpinista Mauro Corona, protagonista sulla stessa rete dei celeberrimi botta e risposta con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca. Tra i temi di attualità si parla della caduta di Chiara Ferragni dopo il caso della multa milionaria dell'Antitrust per comunicazione ingannevole. "A volte parlo anche per invidia, ma poverina... in casa da sola magari come quel famoso pandoro..." commenta Corona che cita una scenetta culti di Emilio Fede, ai tempi della direzione del Tg4: "Come diceva il nostro amico, che figura di m...", afferma lo scrittore citando il famoso fuori onda. Poi rincara la dose: "C'è un proverbio che dice: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ebbene, questa gattina ci ha lasciato lo zampino..." dice ancora Corona.

È giallo sulla foto del profilo di Fedez senza Ferragni: che succede?

Lo scrittore poi in quattro e quattro otto affossa la sinistra e le sue ultime battaglie. Prima chiede "leggi d'emergenza" per i ladri di case, chi occupa abusivamente gli alloggi di proprietà o segnati ad altri, antico cavallo di battaglia del programma. Poi afferma: "Sono di sinistra ma spero in Giorgia Meloni, che realizzi quello che ha promesso". Non solo. "Noi potremmo vivere di rendita con la promozione dei nostri prodotti alimentari e invece dobbiamo mangiare la carne fatta il laboratorio", afferma in sintonia con il governo.