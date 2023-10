Scommesse, ora la presunta "talpa" smentisce. La replica di Fabrizio Corona

17 ottobre 2023 a

Fabrizio Corona è atteso questa sera, martedì 17 ottobre, negli studi di Avanti Popolo, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3, per nuove rivelazioni sul caso delle scommesse nel calcio. Ma a poche ore dalla diretta c'è un altro colpo di scena. Un uomo, che si definisce la "fonte" dell'ex agente fotografico, afferma in video alla trasmissione web Cerbero Podcast di aver dato informazioni false in cambio di soldi, che non avrebbe ricevuto perché la presunta "talpa" - che si mostra a viso scoperto, senza dire il suo nome - sostiene di aver successivamente confessato a Corona di essersi inventato tutto.

Altri nomi e prove dello scandalo: Corona, l'ultimo annuncio sul caso scommesse

Corona, dal canto suo, va avanti e in una intervista a La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24, annuncia che sta per rilasciare prove e documenti sul caso di Nicolò Fagioli, il calciatore al centro dell'inchiesta della procura di Torino, e altro ancora. Sul sito dove Corona ha rilasciato le sue dichiarazioni, DIllinger News, è apparso un articolo in cui si dice che ci sono diversi "informatori" in giro e che l'ex agente fotografico è in possesso di decine di telefonate registrate, video inviati, e atri documenti a sostegno delle informazioni diffuse. Oltre alle rivelazioni annunciate per l'intervista ad Avanti Popolo, Corona annuncia inoltre video e audio che tirano in ballo altri calciatori, il tutto prima della partita della nazionale Inghilterra-Italia, importante sfida per il cammino degli Azzurri verso gli Europei 2024.