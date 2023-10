Tra Vaticano e Israele, Nunzia De Girolamo intervista il cardinale Parolin

16 ottobre 2023 a

a

a

C'è grande attesa per la puntata di martedì 17 ottobre di Avanti popolo, il people show condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 3. Come noto per l'occasione Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico tornato alla ribalta della cronaca per l'inchiesta sulle scommesse nel calcio, ha annunciato nuove rivelazioni sul caso che sta facendo discutere l'Italia. Ma non sarà l'unico tema della serata in cui si parlerà anche delle tensioni internazionali. A riguardo De Girolamo ha intervistato in esclusiva per Avanti Popolo il Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin, proprio sul conflitto in corso in Medio Oriente. Nell’intervista il cardinale ha raccontato il ruolo di mediazione che sta avendo la Santa Sede nelle interlocuzioni tra i due popoli, al fine di evitare un’ulteriore escalation del conflitto. L’intervista andrà in onda martedì 17 ottobre sera in prima serata su Rai3 alle 21.20, nel corso di una lunga finestra di approfondimento sugli ultimi eventi, in apertura della seconda puntata del programma.