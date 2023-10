Viva Rai2, ciclone Fiorello sulle scommesse: "Il paziente zero" e la bordata a Corona

16 ottobre 2023 a

a

a

Fiorello è partito sui social in attesa dell'inizio di Viva Rai 2 in tv il prossimo 6 novembre. Questa mattina lo showman ha suonato la sveglia per i suoi followers con una delle sue dirette Instagram, collegato da una postazione "improvvisata" in un bar di via di Vigna Stelluti, nel quartiere di Roma Nord. Tra i temi della rassegna stampa domina la vicenda delle scommesse nel mondo del calcio. Con giocatori della nazionale nel ciclone, "Fiore" non ha potuto fare a meno di dire la sua sfogliando alcuni titoli di giornale: "Questa è una cosa seria, ragazzi. Rischiano addirittura di saltare gli Europei. Ma menomale che ci sono loro, in questo momento qua".

"Atteggiamenti vistosi": frecciata clamorosa di Ferrari a Leotta

Lo showman non ha potuto poi fare a meno di ironizzare su questa vicenda delicata, partita dalle ammissioni di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus: "Fagioli è stato il paziente zero, come lo chiamo io. Ha raccontato tutto, è partito proprio dall'inizio 'io giocavo a tombola'...". La "Nazionale, mentre il calcio italiano è alle prese col caso scommesse, si sposta da Coverciano a Saint Vincent", scherza il conduttore. Sulla vicenda ha infine ironizzato anche Tommaso Paradiso, ospite di questa puntata: "Visto che c'era la sosta nazionali, dovevano riempire un po' i giornali...".

"Ma ce la fai? Incapace": raffica di insulti contro la speaker, Corona nella bufera

Le scommesse nel calcio sono state al centro anche a “Non è un Paese per giovani”, il programma di Raidio 2 Rai dove ieri lo showman siciliano + stato ospite. “È difficile non pensare a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Meno male che i calciatori ci hanno dato questa boccata d’ossigeno, almeno sappiamo di cosa parlare. Scommettete…”, ha scherzato Fiore che tira in ballo anche Fabrizio Corona: "Annunciando il nome dei giocatori coinvolti ha copiato il modus operandi di Amadeus con i cantanti in gara a Sanremo. Non si è inventato nulla. Io, invece, sarò il Corona dello showbiz. C’è un 'picchettaro'. Nel mondo dello spettacolo si scommette moltissimo sullo share e i dati di ascolto”.