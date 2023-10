Scommesse, annuncio di Corona: quando farò uscire i prossimi nomi e le prove

14 ottobre 2023 a

a

a

Il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera, dopo la partita della Nazionale allenata da Luciano Spalletti. A comunicarlo è stato lo stesso Corona tramite un post sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato che sarà ospite della trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo «dove presenterò tutte le prove sull’inchiesta del calcio scommesse. Sperando in una vittoria dell’Italia, vi diamo quindi appuntamento a martedì sera, dopo la partita, su Rai 3, a partite dalle 22».

"Insulti e gossip beceri". Selvaggia Lucarelli spara a zero su Fabrizio Corona

«Sappi che sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine», l’ultimo annuncio di Corona sullo scandalo scommesse in un’intervista al Corriere della Sera precedente al suo messaggio sui social. Secondo Corona le squadre di calcio coinvolte sarebbero «cinque, sei», ma dice di non poter fare i nomi dei club «altrimenti vengo indagato». Sull’informazione di garanzia consegnata dalla polizia a Coverciano a Niccolò Zaniolo e Sandro Tonali si è espresso così: «Non sarebbero mai andati lì se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell’Italia. Stiamo facendo praticamente due inchieste parallele. Questa è la prima volta che lavoro con la Procura diciamo non da infame, ho fatto sette anni di galera».

Chi è la gola profonda delle scommesse. Corona: c'è una bisca a Roma...

«Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo, subito dopo la partita. Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie. Sono coinvolti altri giocatori della nazionale e ci sono anche i presidenti. Sai qual è il problema? Che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema… Giocano prima alle slot, a blackjack, poi le bische e diventano vittime della malavita. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della B», il resto delle dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi sulla vicenda che sta sconvolgendo il calcio italiano.