Basciano e Codegoni, Fabrizio Corona piomba sul caso: accuse e smentite

Dopo che sabato scorso, nel salotto di "Verissimo", Sophie Codegoni ha accusato il suo ex Alessandro Basciano di averla tradita, il web si è scatenato. Stando alle parole dell’influencer, Basciano avrebbe trascorso una vacanza di tre giorni a Ibiza con una misteriosa ragazza, con tanto di volo pagato e scatti romantici insieme. Un affronto che Sophie non ha potuto sopportare, e che l’ha costretta a troncare definitivamente il loro rapporto. Da parte sua, Alessandro Basciano ha risposto alle accuse della Codegoni negando categoricamente le voci sul tradimento. In tutto questo sul web c’è stato chi ha preso le difese dell’influencer e chi, invece, ha sostenuto il deejay. Ma le voci online sono sempre piú inarrestabili, specialmente quelle sulla presunta identità della misteriosa amante dell’ex vippone.

Finché non è arrivato DillingerNews, il sito di Fabrizio Corona, tramite il quale il paparazzo avrebbe sganciato l’ennesima bomba di gossip: il nome della fiamma di Basciano. "Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social", ha esordito Corona sul suo sito. Poi, la rivelazione: "Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani". Sulejmani è una modella albanese, nota per essere la ex del calciatore Dzemaili. E, a quanto pare, avrebbe avuto anche una frequentazione con Alessandro Basciano prima che lui entrasse nella Casa del GfVip 6. La modella, però, non ci sta e, venuta a conoscenza delle dichiarazioni di Corona, ha smentito categoricamente le sue parole. "Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di 2 anni con i tempi", ha detto la showgirl, "ma nella vita non sono recidiva...prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie”.

Ma la storia non si é fermata qui. Ad intervenire, nei giorni scorsi, è stata anche la sorella del deejay Giorgia Nicole. “Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parla di un reality”, ha scritto in risposta ad alcuni utenti che hanno commentato il Tweet di Sonia Bruganelli. “Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono”, ha spiegato. “Ora basta scrivere ca**ate quando non si sanno le cose”. Insomma, stando alla sua versione dei fatti, non ci sarebbe stato alcun tradimento e la versione di Sophie raccontata in tv non corrisponderebbe alla realtà. “Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole”, ha poi concluso Giorgia. Ancora tanta confusione, dunque, e ancora due versioni opposte dei fatti. Quale sarà la verità?