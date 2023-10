Rai, “Gaza? Come Napoli all'ennesima potenza”. Bufera per il paragone

14 ottobre 2023 a

a

a

Bufera su Maria Cuffaro. La corrispondente Rai per l’Africa è stata ospite della trasmissione 'ReStarts', in onda su Rai3, ed ha partecipato ad un dibattito sulla situazione riguardante la guerra tra Israele ed Hamas, con l’incursione dello Stato ebraico nel territorio palestinese a caccia dei terroristi, una mossa anticipata pubblicamente, con l’ordine ai cittadini locali di evacuare e spostarsi dalla zona Nord (la richiesta riguarda 1 milione di persone circa). Cuffaro si è espressa così nel commentare lo scenario del conflitto scaturito dall’attacco di Hamas degli scorsi giorni: "Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord. Immaginate Gaza City, che è ovviamente una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo”. Il video ha fatto il giro del web, scatenando le critiche di molti napoletani per il paragone.