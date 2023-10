L'aria che tira, l'imam crea il panico: "I bambini israeliani...", rissa mai vista da Parenzo

13 ottobre 2023 a

a

a

Due posizioni inconciliabili, uno scontro durissimo con urla in dirette a il conduttore David Parenzo sconsolato davanti alle tesi dell'imam. Nella puntata di venerdì 13 ottobre de L'Aria che Tira, su La7, si parla naturalmente della situazione in Medio Oriente dopo gli attacchi di Hamas a Israele. La giornalista e regista e Anselma Dell'Olio è protagonista di uno scontro dai toni altissimi con l'imam di Segrate, Ali Abu Shwaima, il quale con veemenza si produce in quella che alle orecchie dei presenti sembra una inaccettabile difesa di Hamas: "È stata classificata da voi, dall'Italia, dall'Europa come un'organizzazione terrorista, quindi avete tappato tutte le bocche" sulla possibilità di "dare queste opinioni" per cui "non può farmi questa domanda. Hamas è un problema per i palestinesi o no?".

"Temo atti radicali anche in Europa". Friedman lancia l'allarme

Poco dopo la guida religiosa rincara la dose affermando che Israele "ha tirato 4 tonnellate di bombe" su Gaza e ricorda la morte dei bambini palestinesi nei bombardamenti. Anselma Dell'Olio ribatte: "Gli islamici non ammetteranno mai le loro colpe. E non mi aspetto che lo faccia l'imam di Segrate. I palestinesi sono contro Hamas o quelli che ho visto festeggiare nelle piazze sono a favore?", argomenta la giornalista. La difesa dell'imam è un'altra iperbole: "Non è che se fanno una festa li uccidi", afferma riferendosi a Israele. Lo scontro raggiunge vette e volumi altissimi quando l'imam del Milanese afferma che "nelle scuole i bambini israeliani giurano di uccidere tutti gli arabi". Dell'Olio sbotta: "Queste sono bugie, non è vero! Ritiri quello che ha detto!". Parenzo prova a portare la calma, chiedendo all'imam a più riprese di rimodulare le sue affermazioni: "Mi auguro che il suo sermone oggi non sia questo".