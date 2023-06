Lite social tra Fedez e Luis Sal, la nonna del rapper aveva previsto tutto

Francesco Fredella 09 giugno 2023 a

Uno contro l'altro. Dopo anni di amicizia tra Fedez e Luis Sal, content creator di grande successo, tutto sembra essersi rotto. All'improvviso. Ad un certo punto Sal pubblica una video in cui attacca di petto Fedez, accusandolo anche in modo pesante e motivando la sua sparizione dal podcast "Muschio Selvaggio". Tutto senza mezzi termini. Il rapper, però, interviene dopo poco con una serie di storie. Sal tira in ballo anche la mamma di Fedez, Tatiana, che tuona: “Aveva ragione la mia mamma". Secondo le malelingue si andrà per vie legali.

Intanto i fan di Fedez pensano che il commento di Tatiana potrebbe essere riferito a una scena di "The Ferragnez". Non dimentichiamo che la nonna del rapper, che ha letto le carte, aveva detto: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere". Si tratta davvero di Sal? Il Medioevo è finito da tempo. Inutile credere alle voci di popolo. Dopo le previsioni della nonna, arrivano le parole di Fedez: “Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?”.