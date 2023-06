Fedez, tutta la verità su Luis Sal: "Ecco perché abbiamo litigato"

07 giugno 2023 a

a

a

Fedez e Luis Sal, la coppia dall’amicizia inossidabile, sono ai ferri corti. Dopo mesi di misteri e supposizioni, è stato il rapper milanese a vuotare il sacco. Attraverso un video pubblicato su Youtube, il marito di Chiara Ferragni ha sentito il bisogno di chiarire in che rapporti è con il co-conduttore del podcast “Muschio selvaggio”. Agitato e in lieve imbarazzo, Fedez lancia l’argomento bomba: “Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni”.

Fedez prova a nascondersi sulla rottura con Luis Sal: mistero sulla crisi

Fan in subbuglio e poi, subito dopo, delusi dalle dichiarazioni rilasciate da Fedez. Il rapper ha esordito così: “Finalmente vi darò le spiegazioni sulla sparizione di Luis dal podcast e del perché non ho potuto darvi spiegazioni fino ad ora”. Quindi, attraverso una confessione fiume, il cantante milanese ha continuato: “Mi sarebbe piaciuto che a dare le spiegazioni fosse stato Luis stesso, per il rispetto di tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda. Si sono creati gossip e speculazioni, quando la verità è molto più semplice e meno tragica di quello che si possa pensare”.

Chiara Ferragni, la foto hot scatena una valanga di critiche: si vede tutto | GUARDA

Ostilità personali o rancori scaturiti dal rapporto lavorativo? Tutta colpa del tanto chiacchierato Festival di Sanremo? Fedez è netto: “La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Luis inizialmente non era d'accordo. Poi, ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un'esperienza complicata perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente, alla fine di questo progetto, c'è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare”. Che succederà in futuro? “Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora di Luis. Avevamo fatto una società al 50%. Lui sa che è sempre il benvenuto per fare delle puntate, questi microfoni sono aperti in caso avessi detto qualcosa che non corrisponde a verità o che necessita di più chiarezza. Quello che dovete sapere è che Luis non ci sarà, chi seguiva il podcast per lui sappia che non c'è più”.