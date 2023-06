Lite totale tra Fedez e Luis Sal, il botta e risposta sui social

Alice Antico 09 giugno 2023 a

Continua lo scontro tra Fedez e Luis Sal. Dopo che il cantante spiegava in un video le motivazioni dell'addio dello youtuber al podcast "Muschio Selvaggio", il 25enne bolognese ha finalmente raccontato la sua versione dei fatti. La tanto attesa risposta è quindi arrivata anche da parte di Luis Sal, partner in affari di Fedez e co-host del podcast “Muschio Selvaggio”, dopo la rottura tra i due e le accuse di Fedez pubblicate sul canale del pocast. Luis Sal racconta il suo lato della storia dicendo che il podcast “sembrava solo il podcast di Fedez” e che “già si parlava abbastanza di Fedez”. Poi é sceso nel dettaglio: “Mi sono trovato a farmi difendere dal legale di Fedez e dalle cose non vere che dice su di me”. Il video di risposta di Luis ha fatto il giro del web in pochi istanti ed é stato commentato dai più disparati giornalisti, come la stessa Selvaggia Lucarelli.

Fedez sbotta: ecco perché ho litigato con Luis Sal

Inutile dire che questo video di risposta ha suscitato l'immediata reazione di Fedez che ha replicato a Luis attraverso diverse stories dal suo profilo Instagram. “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile. Il video in cui spiegavo l'assenza di Luis non puntava a "screditarlo" a differenza del suo. Quindi mi trovo a spiegare la storia dell'egocentrico che sfrutta Luis, che è vera: ma fino a un certo punto”. "Se questo senso di oppressione era latente da così tanto tempo, perché hai fondato, 2 settimane prima di lasciarla, una società. poi chiedendomi 600mila euro?". Una società, che dice il rapper, "non vale neanche la metà". C'è poi la questione dei soldi. "Da quando hai deciso di abbandonare il podcast - dice Fedez - hai lasciato dei debiti e non paghi delle persone che non sono multimilionarie come me e te”. Tanti punti di rottura, insomma, tante incomprensioni e "non detti" tra i due noti volti del web. Quel che vediamo, per il momento, è che i due continuano a lanciarsi frecciatine sui social ma non hanno, da quel che sembra, alcuna intenzione di chiarire realmente le cose. Sarà un modo di fare business anche questo? Staremo a vedere.