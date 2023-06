Vittorio Feltri, l'inaspettata difesa di Chiara Ferragni: "In lei mi rivedo"

05 giugno 2023 a

Vittorio Feltri non smette di sorprendere. Questa volta il direttore editoriale di Libero, contro ogni aspettativa, difende a spada tratta Chiara Ferragni. Attraverso un articolo pubblicato su Libero, il giornalista, noto per il carattere tagliente, ha vuotato il sacco e ha firmato un elogio diretto all'influencer più seguita d'Italia: "Fa rabbia che sia una donna realizzata. L'unica cosa che possiamo fare è ammirarla".

Un paragone azzardato ma efficace. Vittorio Feltri confronta l'influencer Chiara Ferragni con il premier Giorgia Meloni. Il motivo? La determinazione e la capacità di svettare tra le donne del nostro Paese. Il direttore editoriale di Libero sposa i motti a favore della "girl power" e, a valanga, si esprime con parole chiarissime: "Le donne più criticate d’Italia sono due: Giorgia Meloni e Chiara Ferragni. Entrambe, pure muovendosi in campi diametralmente opposti, hanno qualcosa in comune, un elemento che suscita incontenibile invidia: hanno costruito il proprio successo da sole, con le loro mani, sfruttando talenti, capacità, forza di volontà, determinazione, tenacia, quando nessuno avrebbe scommesso un soldo su di loro".

Probabilmente ad attirare l'attenzione del saggista è stata la notizia secondo cui l'influencer e moglie del rapper Fedez ha raddoppiato i ricavi delle sue società. "Ad ogni modo, oggi è di Chiara Ferragni che vorrei parlarvi in quanto la notizia relativa alla clamorosa crescita delle sue società e del suo marchio, oltre che dei brand di cui ella è testimonial, crescita ascrivibile allo scorso anno, mi ha spinto a compiere alcune riflessioni su questa giovane tanto amata quanto odiata, o forse più odiata che amata. Del resto, anche l’odio che viene nutrito nei nostri confronti può divenire redditizio".

Poi, all'improvviso, l'intervento di Feltri prende una piega inaspettata: "E si dia il caso che Ferragni abbia una vocazione naturale a trasformare in oro qualsiasi oggetto tocchi, le basta un autoscatto improvvisato per macinare centinaia di migliaia di euro". Per il giornalista non esiste alternativa a una dichiarazione di stima: "L’unica cosa che possiamo fare è ammirarla. Chiara Ferragni viene costantemente presa di mira da donne e pure da uomini, le prime infastidite dalla circostanza che una ragazza, senza un uomo alle spalle e senza bisogno di patrocinio, abbia messo in piedi un impero. Ho rivisto persino me stesso in lei. Contribuisce a sollevare il Pil, ovvero a creare ricchezza. Sarebbe sufficiente considerare ciò per stimarla".