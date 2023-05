Rocco Siffredi svela perché non è andato da Fedez a Muschio Selvaggio

Alice Antico 26 maggio 2023 a

Nelle scorse ore c'è stato un duro botta e risposta tra Fedez e Rocco Siffredi, e i fan più attenti lo hanno rilevato immediatamente. Tutto nasce dal momento che Fedez aveva raccontato, sui social, il motivo per cui alcuni personaggi non avevano accettato il suo invito al podcast "Muschio selvaggio" nel corso del tempo. Tra questi rientra proprio il pornoattore Siffredi, che secondo Fedez "voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo". Una frase che ha fatto saltare i nervi al pornoattore, che si è così sfogato su "Mow magazine". "Fedez ha bisogno di farsi pubblicità", ha commentato Siffredi direttamente dall’Ungheria. In realtà lui non ha smentito il rapper: "Fedez ha detto la verità", solo che poi é passato al contrattacco: "Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano...ma se ne vada...dove dico io!".

La trattativa per una puntata di Muschio selvaggio con Siffredi comunque c'era stata ma è finita in un nulla. Quella dichiarazione di Fedez, però, a Siffredi proprio non è andata giù, per questo ha replicato ancora: "Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese...ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?". E poi ha concluso: "Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i “comunisti col Rolex”? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…". Parole forti, dunque, che il pornoattore si é lasciato sfuggire. Rocco, alla dinamica unilaterale del conflitto, non ci sta: per questo risponde di santa ragione.