Tapiro a Fedez dopo la vacanza a Dubai. Selvaggia Lucarelli lo infilza così

“La coerenza non è una mia virtù”: sono state queste le parole usate da Fedez quando Valerio Staffelli, l’inviato di “Striscia la Notizia”, l’ha segretamente raggiunto per consegnargli il tapiro d’oro. Il motivo del premio più dissacratorio dei vip? Una frase pronunciata dal rapper qualche tempo fa che screditava Dubai. “È Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”, aveva azzardato il 33enne. Pochi giorni fa, però, la città degli Emirati Arabi è stata la meta scelta dal cantante per trascorrere le vacanze di Pasqua con la moglie e i figli. Una pioggia di critiche ha fatto esplodere il caso. Ora Fedez si giustifica: “Gli amici di mio figlio andavano lì”. Il mea culpa del rapper non convince l’opinionista Selvaggia Lucarelli che, sarcasticamente, commenta: “Saldi principi”.



Conquistato da Valerio Staffelli dopo il ritorno a Milano, Fedez ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro per il contraddittorio viaggio a Dubai che lui stesso aveva definito “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”. Dopo aver affermato, in una puntata del suo podcast, che non sarebbe mai più tornato negli Emirati Arabi, il rapper ha trascorso le ultime vacanze pasquali proprio nella città tanto criticata. La polemica l'ha travolto anche a chilometri di distanza. Poi, tornato a Milano, il cantante è stato pizzicato da Valerio Staffelli, l’inviato di “Striscia la Notizia” che ha messo tra le mani del rapper il famoso premio del tg satirico di Antonio Ricci. “Come mai proprio Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”, l’ha punzecchiato Staffelli.

Il cantante, inizialmente infastidito, ha risposto sorridendo: “A tutti voi vorrei ricordare la complessità del vivere un matrimonio, dove tua moglie vuole andare in un posto...ma non è solo questo”. “I migliori amici di mio figlio andavano lì e c’erano due persone che non vedevamo da anni che vivono lì”, ha aggiunto. L’inviato l’ha incalzato: “Cosa si deve fare per una compagna”. “La vita è un compromesso”, ha risposto Fedez. Alla frecciatina sul bacio con Rosa Chemical a Sanremo, il rapper ha controbattuto: “Ho molto da farmi perdonare. La coerenza non è una mia virtù”. L’intervento del rapper è stato subito commentato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che, con toni canzonatori, ha scritto: “Saldi principi”.