Fedez-Luis Sal, arriva la verità sulla rottura:“Punto limite”. Ma resta il mistero

Alice Antico 18 maggio 2023 a

Fedez, sui social, ha fatto accenno, per la prima volta, al suo attuale rapporto con Luis Sal, facendo chiarezza anche sulla questione ‘Muschio selvaggio’. Voci di corridoio, nei giorni scorsi, parlavano ormai di rapporto definitivamente chiuso. I due (a quanto pare ex) amici conducevano insieme il podcast fino a poco tempo fa, fin quando Luis Sal, che era una presenza costante nella vita dei Ferragnez, è sparito improvvisamente dalle stories della famiglia, e non solo. Dopo giorni di silenzi, quindi, Fedez ha chiarito che avrebbe voluto da subito spiegare ai fan cosa è successo con Luis Sal, ma che non poteva, e ha specificato: “Non per mia intenzione". "Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario", ha commentato il rapper durante una diretta Instagram, poi ha aggiunto: “L'intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo”.

Effettivamente Fedez ha condotto il podcast, nelle ultime puntate, da solo. Poi, la novità: nell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio è comparso Mr. Marra, un content creator, che avrebbe preso ufficialmente il posto di Luis Sal. Dunque, non è ancora del tutto chiara la situazione tra i due. Ma una cosa è certa: Fedez sembrerebbe aver già trovato il sostituto di Luis, anche se la sigla continua ad essere quella che vede i due ex amici protagonisti: "Il podcast più figo, Luis, Federico, Martin, un tavolo triangolare, muschio, microfono, videocamere, luci. Ospiti diversi e tanti nuovi amici, un'ora di argomenti. Muschio Selvaggio, pigro ma saggio”. Sara sostituita anche la sigla? Staremo a vedere.