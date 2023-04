Fedez in vacanza a Dubai? Ecco cosa diceva: “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”

Valentina Bertoli 11 aprile 2023 a

Dove c’è Fedez, c’è polemica. In occasione delle vacanze di Pasqua, il rapper e la moglie Chiara Ferragni sono volati a Dubai insieme ai figli Leone e Vittoria. I giorni di villeggiatura trascorsi al caldo degli Emirati, documentati con scatti e video divertenti, hanno fatto discutere, ancora una volta, i frequentatori del web. A scatenare una bufera di critiche è stato un giudizio sulla città che ospita il Burj Khalifa, esternato dal cantante circa un anno fa: “È Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”. Eccesso di contraddizioni o incontrollata sbadataggine? Gli utenti infilzano il rapper: “Pensati incoerente”.

Fedez e le critiche vanno a braccetto. Dopo il “caso Rosa Chemical”, la presunta crisi di coppia con la moglie Chiara Ferragni e l’evidente problema fisico e psichico reso palese a tutti dalla balbuzie, il rapper torna a svettare tra trending topic dei social. A finire sotto la lente di ingrandimento della rete, in questi giorni, sono le sue vacanze pasquali a Dubai. I “Ferragnez”, per assaporare qualche attimo di tranquillità in famiglia, hanno raggiunto la capitale di uno dei sette Emirati. Sono serviti pochi post della coppia più social d’Italia per far indignare gli utenti più attenti al dettaglio. Solo un anno fa, nel maggio 2022, in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio”, proprio il rapper aveva dichiarato che non sarebbe mai più tornato a Dubai perché, a suo dire, è una “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto“, in riferimento al regime politico che vi vige. Il confronto tra le dichiarazioni del passato e le scelte del presente ha dato il via a un fiume di accuse di incoerenza.

“Imbarazzante Fedez che prima definisce Dubai 'Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto' e poi ci torna in vacanza. La coerenza proprio sconosciuta”, “Quindi i paladini dei diritti LGBTQIA+ vanno in vacanza a Dubai dopo che Fedez l’ha definita Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto. La solita coerenza Ferragnez”, “L’incoerenza di Fedez oramai è scontata come i suoi tatuaggi. L’Italietta degli influencer”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Instagram e Twitter. Ad accendere ancora di più i riflettori sui “Ferragnez” è stata poi Selvaggia Lucarelli. La giornalista, con un intervento volto a colpire i colleghi, ha fatto sentire la sua voce: “Se qualcuno fa sommessamente notare che qualche mese fa Fedez ha detto di Dubai una cosa molto forte, è qualcuno che nota la solita incoerenza e lo fa con una capacità critica che parecchi giornalisti non hanno”.