Stefano De Martino non partecipa alla festa di compleanno di Santiago

Santiago, il figlio della coppia De Martino-Rodriguez, ha compiuto gli anni il 9 aprile ma ha festeggiato domenica 23 aprile con gli amici. Alla festa di Santiago, però, non ha presenziato il papà Stefano. Infatti, Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani (mamma di Belen e Cecilia) hanno filmato molti momenti sulla festa del nipotino in tema basket, mettendo anche delle stories su Instagram, ed è proprio da qui che sono scattati i dubbi, in quanto molti fan hanno notato l’assenza di Stefano De Martino alla festa del figlio. Belen Rodriguez recentemente, dopo il rientro al programma de "Le Iene", aveva già chiarito al pubblico che con il marito Stefano De Martino non c’era nessuna crisi ed ha poi smentito anche l’ipotesi di un’ulteriore gravidanza. Ma l’assenza del ballerino e conduttore televisivo ha subito fatto ipotizzare al peggio: ecco, quindi, il via ai rumors che non si arrendono e che, ancora una volta, parlano di presunta crisi della coppia.

La foto che ha più creato questi dubbi è stata quella dove Santiago spegneva le candeline sulla torta, a fianco di Belen e della sorellina Luna Mari, ma del papà nessuna traccia. In realtà De Martino è molto impegnato a livello lavorativo, infatti andrà in onda il suo programma su Rai 2 "Bar Stella", ed è impegnato anche nel tour "Meglio Stasera! Quasi one man show". Ma un’altra smentita molto forte è arrivata, questa volta, dalla mamma di Belen che ci ha tenuto mettere a tacere qualsiasi supposizione non veritiera della coppia con una risposta molto secca: “Stefano lavora in teatro! per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”. Niente paura, quindi! La relazione della coppia prosegue interrotta e pacifica.