Stefano De Martino a "Conferenza stampa", la rivelazione su Belen Rodriguez

Alice Antico 03 dicembre 2022

a

a

Stefano De Martino, durante il nuovo format "Conferenza Stampa" di RaiPlay, che mette a confronto più generazioni, si è ritrovato a rispondere a domande circa la sua vita intima e privata. Del resto, è quasi inevitabile che, in occasione di un incontro con un pubblico di adolescenti, la discussione cada anche sul sesso.

A intervistare il conduttore e ballerino sono stati alcuni studenti di un liceo romano, come vuole il nuovo format Rai, che si sono evidentemente divertiti a stuzzicarlo. Cosí, l’ormai noto showman ha ripercorso la sua adolescenza, rivelando di aver perso la verginità a 14 anni. Ma non solo. Il 33enne è stato anche redarguito dai ragazzi dopo aver ammesso di aver fatto "il salto della quaglia" alla loro età, ovvero di non usare precauzione in occasione dei suoi primi rapporti sessuali. "Praticavo il salto della quaglia - ha ammesso - Ma non si fa, è pericolosissimo. Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi".

Poi, è arrivata la battuta che ha mandato in caos il web durante questi giorni. Si parlava della sua vita adulta e, sempre a livello sessuale, della sua passione con Belen Rodriguez, sua moglie, con cui fa coppia ormai da dieci anni, seppur tra alti e bassi. "La donna con cui è meglio l'intimità è quella che ho sposato e l'ho sposata soprattutto per questo". L'amore tra Stefano e Belen va avanti ormai dal 2012 e, sebbene i due si siano lasciati e ripresi più volte, la passione è ancora alle stelle. Dal loro primo incontro ad "Amici", dove entrambi erano ballerini, a un amore che poi è andato troppo veloce: nel 2013 il matrimonio e la nascita del primo figlio Santiago; nel 2015, poi, con un comunicato stampa, la coppia ha annunciato la prima separazione. Poi il ritorno insieme nel 2019, l'addio nel primo lockdown del 2020 e un nuovo ritorno di fiamma all'inizio del 2022. Nel contempo, lei ha fatto una figlia, Luna Marì con Antonino Spinalbese. Ma, nonostante queste vicende turbolente, nulla ha tolto a De Martino l'intenzione di tornare da Belen, né il loro feeling sotto le lenzuola.