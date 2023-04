Lucia Annunziata "disprezza il governo", FdI sbotta: terremoto in Rai

23 aprile 2023 a

Lucia Annunziata torna nel mirino del centrodestra per la conduzione di Mezz'ora in più, il programma di Rai3. Giovedì è prevista la prima riunione della Commissione di Vigilanza del servizio pubblico dopo che è stato sciolto il nodo della presidenza e potrebbe essere l'occasione, osserva una fonte parlamentare citata dall'Agi, per rimarcare la mancata applicazione del contratto di servizio e sarà anche il primo appuntamento durante il quale Fratelli d’Italia chiederà conto degli attacchi di Annunziata nei confronti dell’esecutivo.

Il dossier Rai è da tempo sul tavolo dell’esecutivo e della maggioranza, con le voci legate al futuro dell’amministratore Fuortes. C’è chi sostiene in Fratelli d’Italia che potrebbe esserci una accelerazione per la definizione di un nuovo schema ai vertici di viale Mazzini, quel che è certo è che il partito della Meloni ha lanciato un vero e proprio affondo contro la

Annunziata. "Non possiamo più accettare questo modo di utilizzare il servizio pubblico, nel prossimo ciclo di audizioni in Commissione Vigilanza con i vertici aziendali chiederemo conto di queste ed altre vicende", mette in chiaro il capogruppo di Fdi in Commissione vigilanza, Filini. "Arrivare a parlare di un 25 aprile di diritti negati perché il governo italiano avrebbe ’tagliato corto il diritto all’immigrazione' non è solo sintomo di faziosità, ma addirittura di scarsa conoscenza delle norme", la sua accusa.

"Ancora una volta Lucia Annunziata non perde occasione per manifestare il proprio disprezzo per questo governo, sferrando l’ennesimo e durissimo attacco senza alcuna ragione. La sua ultima perla è quella di definire questo ’un 25 aprile diverso da tutti gli altri: un 25 aprile di negazione dei diritti'. Ma di quali diritti parla? Quali diritti starebbe negando il governo Meloni? Ma Annunziata parla da giornalista o da militante politica?", tuona il capogruppo di Fdi alla Camera Tommaso

Foti. "È contro ogni equilibrio nell’informazione che chi è chiamato a svolgere una funzione di servizio pubblico si esprima così faziosamente nei confronti del Governo. Un Governo che - piaccia o meno alla Annunziata - è frutto del voto degli italiani. Dopo la parolaccia in diretta durante il confronto con il ministro Roccella, oggi c’è ricascata. Proprio come quando, nel 2013, ospite l’allora segretario nazionale del Pdl, la stessa conduttrice si permise di affermare, rivolgendosi al centrodestra ’voi siete impresentabili'. Insomma: Lucia perde il pelo ma non il vizio", aggiunge.