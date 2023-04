L'aria che tira, arriva Fini e in studio cala il gelo: la reazione di Gasparri

20 aprile 2023 a

a

a

Gianfranco Fini dopo anni di silenzio a seguito della vicenda della casa di Montecarlo è tornato a calcare gli studi televisivi dispensando consigli al governo di Giorgia Meloni. Lo abbiamo visto a più riprese nel salotto di Lucia Annunziata, Mezz'ora in più su La7, e oggi giovedì 20 aprile ha fatto il suo esordio a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. E proprio in questa occasione si è assistito a un "incrocio" che ha provocato un certo imbarazzo tra l'ex leader di Alleanza Nazionale (e di Fli dopo la rottura con Silvio Berlusconi nel Pdl) e il veterano di Forza Italia Maurizio Gasparri. Fini entrava in studio, l'altro era in collegamento.

"Nuove regole sui migranti". Gasparri, annuncia la stretta alla protezione speciale

"Ha parlato della legge Bossi-Fini e come per incanto è arrivato proprio Gianfranco Fini... Vuole dirgli qualcosa?" afferma Merlino all'indirizzo dell'azzurro. "Me lo saluti", è la laconica reazione di Gasparri con l'ex presidente della Camera che ride imbarazzato: "Lo saluto, che devo fare?". Seguono attimi di gelo e silenzio, fino a quando Gasparri toglie tutti d'impaccio e sottolinea come la legge sull'immigrazione che porta la firma di Fini e dell'allora leader della Lega Umberto Bossi era una buona legge ma i tempi cambiano ed è giusto aggiornarla.

Fini ospite fisso, ormai Annunziata è la sua portavoce

Nel corso della sua intervista, Fini non lesina una battuta su un altro ex colonnello di An, Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e presidente del Senato. Su questioni così importanti, come Via Rasella, non è lecito fare battute e scherzare. La Russa, che è un uomo intelligente, si è reso conto di aver preso una cantonata", ha affermato sulla polemica innescata dalle parole del presidente del Senato sulla Resistenza.