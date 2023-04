Annunziata, la frase su diritti e migranti indigna i social: "Questo 25 aprile..."

23 aprile 2023 a

Altra domenica di fuoco su Rai3 per il consueto appuntamento con Mezz'ora in più. Nella puntata di domenica 23 aprile non è passata inosservata una frase della conduttrice Lucia Annunziata che sta provocando sui social vibranti proteste. Il tema della discordia è quello del 25 aprile e delle celebrazioni per la liberazione. Ebbene, la giornalista parlando della gestione dei migranti e del naufragio di Cutro ha affermato infatti che "questo non è un 25 aprile come tutti gli altri, questo è un 25 aprile che non c'è mai stato, in un periodo in cui ci sono negazioni di diritti".

Il collegamento tra le celebrazioni del 25 aprile e la gestione dell'emergenza immigrazione da parte del governo di Giorgia Meloni ha provocato la reazione indignata di molti utenti dei social. "La cretinata che ognuno può andare dove ca**o vuole è degna di un bip come l’Annunziata". "La tua scorrettezza supera ogni limite ma la colpa non è solo tua ma della dirigenza Rai che permette questa me**a di modo a fare informazione", "Annunziata si inventa nuovi diritti, il diritto a venire in Italia anche contro le leggi anche se delinquenti terroristi non conta il diritto degli italiani a vivere in una nazione dove ognuno mette i doveri insieme ai diritti", sui legge su Twitter.

Successivamente in studio, come di consueto negli ultimi mesi, è arrivato Gianfranco Fini, che ha sottolineato come "un conto è la libera circolazione ad esempio all'interno dell'Unione Europea, ben altra cosa invece è l'immigrazione". Inoltre, nel corso di un botta e risposta con l'ex leader di Alleanza nazionale, Annunziata ha affermato provocatoriamente: "Sono faziosa, lo so".