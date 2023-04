I reality di Canale 5 cambiano pelle. Cosa dice Vladimir Luxuria

Francesco Fredella 18 aprile 2023 a

Nuovo corso dell’Isola dei famosi. E, forse, dei reality in generale: Mediaset non vuole baccano, basta urla e litigi. Il GfVip, forse, torna “Nip” e sarà più breve. All’Isola, invece, non ci saranno scontri con gli opinionisti. A rivelarlo a Superguida Tv è Luxuria, che svela: “Come vivo il mio ritorno a L’Isola dei Famosi? Allegra e felice come la Pasqua appena trascorsa. Sono molto contenta di tornare a lavorare all’Isola dei Famosi che è una trasmissione che ho sempre amato e che seguivo anche prima di averla vinta, di fare l’opinionista e l’inviata. È una sorta di storia che si scrive puntata dopo puntata. Ed è bello contribuire a questo racconto”, dice.

E poi: “Io penso che anche gli opinionisti, oltre alla conduttrice, offrono il loro contributo alla scrittura del programma. Ilary è una conduttrice generosa, si fida molto dei suoi opinionisti, che se a lei sfugge qualcosa le diano l’ancora giusta per andare avanti. Anche quando lei è caduta dalla sedia, chi poteva prevederlo. Quello non era preparato. Essere stata su tanti palcoscenici teatrali, nelle discoteche è stata per me una palestra dell’improvvisazione, soprattutto per non fare scena muta e rispondere anche con divertimento a quello che accade”.