Isola dei famosi: arriva Luca Di Carlo, "avvocato del diavolo" amico di Ilona Staller

Amore e trasgressione. Tutto assicurato nella prossima edizione de L'Isola dei famosi, ai nastri di partenza (la prima puntata è prevista per metà aprile): la spifferata sul primo naufrago arriva dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. In Honduras arriva Luca Di Carlo, avvocato 45enne, migliore amico di Ilona Staller (nella scorsa edizione è stato uno dei personaggi più cliccati in Rete).

Il suo soprannome? "Avvocato del diavolo". Durante l'ultima edizione dell'Isola era ospite fisso in studio con i suoi occhiali immancabili e con una simpatia travolgente. "Porterò pace, amore e trasgressione”, racconta ai lettori di Nuovo. Ma circolano anche altri nomi: la produzione dell'Isola avrebbe messo gli occhi su Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. Mamma e figlia, amatissime dal pubblico, diranno sì alla proposta di Canale 5? “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca", confessa Loredana (legata da oltre 20 anni ad Al Bano Carrisi). “Ogni volta che sta per partire un nuovo reality show accade che mi contattino e io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera. Però non vi nascondo che mi piacerebbe tornare alle origini come giornalista, ero inviata a La Vita in Diretta, perché no”, precisa.