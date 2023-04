Isola dei Famosi, Cristina Scuccia rivela perché ha lasciato il convento

Francesco Fredella 06 aprile 2023 a

La vedremo all’Isola ed è pronta a stupire tutti. Cristina Scuccia, ex suora ed ex concorrente di The voice, sta per sbarcare in Honduras. Intanto, sui social (dove va fortissimo) risponde alle domande dei fan. “L’amore? Non ha regole, non ha schemi preconfezionati. L’amore è per tutti, è accoglienza e condivisione. [...] Ci sono innumerevoli forme d’amore, tutte rispettabilissime e che hanno diritto di esistere. Non si sbaglia mai quando si ama. Evviva l’amore e chi ha il coraggio di amare”, dice. L’ex suora, in un’intervista a "Chi", aveva raccontato: “I pregiudizi sulle persone LGBTQ? Conosco molte persone gay e se penso a loro non mi verrebbe mai di giudicarli male. So perfettamente che sono persone sensibili e straordinarie come tutti e anche loro devono avere la possibilità di alzare gli occhi al cielo e ringraziare il Signore per il dono della vita!“.

Oggi ha una nuova vita, diversa e per certi aspetti piena di stimoli. Cristina parla anche del suo cambiamento così: “Io credo che verso questo cambiamento mi abbia spinto la forte passione per la vita. Penso che non possiamo sprecare tempo per dare troppo spazio alle nostre paure. La paura è nemica della luce. E proprio la luce è un elemento che mi ha spinto verso questo cambiamento alla ricerca continua verso quel di più che possa lasciare un segno non solo per me stessa ma anche e soprattutto per gli altri".