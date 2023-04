Prima dell'Isola dei famosi Ilary Blasi cancella il gossip sulla separazione da Francesco Totti

Francesco Fredella 17 aprile 2023 a

Chiuso, anzi archiviato un reality, se ne fa un altro: adesso parte l'Isola dei famosi. Su Canale 5, torna Ilary Blasi (che, per la verità, ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo). L'ex lady Totti riprende in mano il timone della sua storica trasmissione. "Non possiamo far finta di niente. Da casa la gente sta aspettando che io ti faccia le domande sulla tua separazione. Ma non è il momento. Lo faremo, quando sarà il momento giusto", ha detto la padrona di casa. "Devo aspettare i miei tempi", ha puntualizzato la Blasi.

"Decisione irremovibile". Dopo il GF Vip tocca all'Isola dei Famosi



Adesso, gli occhi di tutti sono puntati sulla prima puntata dell'Isola dei famosi. Quando torneranno i litigi, da una parte, e le fatiche fisiche. Ma chi sono i naufraghi? Marco Predolin, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Clery, Paolo Noise e Marco Mazzoli, Helena Prestes, Pamela Camassa, Christopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Claudia Motta, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse). Che fine hanno fatto Gianmaria Sainato e l'avvocato Luca Di Carlo? Di loro, improvvisamente, non c'è più traccia nel cast: sono stati "silurati" per davvero?