Francesco Totti e Ilary Blasi senza pace: la causa procede nel peggiore dei modi

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno separando, ma dopo la rottura del matrimonio sembrano proprio non trovare pace. I due non hanno raggiunto un accordo extragiudiziale sul mantenimento e l’affidamento dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, e neanche sulla data d’inizio della causa di separazione. Come riferisce Il Messaggero domani mattina era in programma la prima udienza, che prevedeva la comparizione davanti al presidente del Tribunale, per quello che sarebbe stato il terzo faccia a faccia giudiziaria. “Uno dei due, molto probabilmente Totti, ha chiesto e ottenuto un differimento dell’udienza cosiddetta ‘presidenziale’. Forse perché lui si è costituito in giudizio soltanto giovedì scorso, a cinque giorni dalla data di inizio della separazione giudiziale, e aveva bisogno di più tempo per preparare la sua difesa” la ricostruzione del quotidiano.

"Divorzio alla romana", Totti e Ilary tornano in tribunale, bomba di Brindani

Totti e Ilary si sono già ritrovati davanti al giudice per il contenzioso avviato dalla conduttrice tv per ottenere la restituzione di gioielli, borse e scarpe griffate, tutti oggetti spariti e in parte ritrovati. Inoltre l’ex calciatore della Roma ha chiesto la restituzione degli orologi Rolex, che hanno un valore di oltre un milione di euro. Il giudice si è riservato e deve decidere se emettere la sentenza o sentire altri testimoni. La battaglia giudiziaria va avanti su più fronti.