Pier Silvio Berlusconi, decisione irremovibile: dopo il GF vip tocca all'Isola dei Famosi

Giada Oricchio 13 aprile 2023 a

a

a

Censura preventiva all’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 approderà nelle case dei telespettatori lunedì 17 aprile: Ilary Blasi al timone, Vladimir Luxuria e Enrico Papi opinionisti e come ciurma 16 concorrenti in cerca di rilancio o notorietà. Ma qualcosa è già successo prima della partenza per l’Honduras. Facciamo un passo indietro.

Il Grande Fratello Vip7 è durato sette mesi ed è stata una delle edizioni più brutte di sempre tra amori ossessivi, aggressioni verbali, gesti disumani, parolacce a go-go. A un certo punto, Piersilvio Berlusconi, a.d. Mediaset, ha dato un giro di vite arrivando a far cancellare una puntata dai palinsesti e dal sito web. Poi ha imposto un dress code in linea con una prima serata su Canale 5 e l’embargo alle ospitate degli ex vipponi, come li chiama il conduttore Alfonso Signorini. Nessuna intervista a “Verissimo” per i gieffini, nemmeno per la vincitrice Nikita Pelizon. All’origine dell’inversione di rotta ci sarebbe il malcontento degli sponsor: un trash esasperato e discutibile e un gossip becero (e forzato) non piacciono agli inserzionisti e non alzano gli ascolti.

Così, questa nuova linea editoriale, si è abbattuta come una mannaia anche sull’“Isola” dove la fame e i disagi inaspriscono gli animi e rendono impossibile la convivenza in riva al Mar dei Caraibi. Il cast sembrava chiuso e blindato, ma Berlusconi jr lo ha riaperto ed epurato per un avvio soft. Così sono rimasti a casa le gemelle Serena ed Elga Enardu, ex troniste di “UominieDonne”, Gianmarco Onestini, ex GF e fratello di Luca Onestini, l’avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo, e Gian Maria Sainato, già protagonista del programma “Riccanza”.

Al momento sono volati dall’altra parte del mondo: Fiore Argento, Alessnadro Cecchi Paone e il findaznato Simone Antolini, Nathaly Caldonazzo, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, la modella Helena Prestes, l’ex suora canterina Cristina Scuccia, i Jalisse, Paolo Noise, Marco Mazzoli, Marco Predolin e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero. L’idea è quella di mandare in onda un reality show “pulito” (è realistico data la natura stessa del format?), se poi il cast dovesse rivelarsi troppo piatto e noioso, si correrà ai riservisti.