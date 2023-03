Totti e Ilary tornano in tribunale. "Divorzio alla romana", bomba di Brindani

Francesco Fredella 09 marzo 2023 a

La bomba di Umberto Brindani, da poche settimane direttore di Gente, è legata al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: da un anno, ormai, non si parla d'altro. Alla vigilia della prima udienza in tribunale per il divorzio (fissata per martedì 14 marzo), Gente, in edicola da venerdì 10 marzo, pubblica un’inchiesta ricca di retroscena inediti, confidenze di insider e pareri di esperti sulla separazione più rumorosa dell’anno. Dalle scorribande di Francesco Totti a Roma in compagnia dei suoi amici, ai weekend di Ilary Blasi con il fidanzato in Germania, ripercorriamo i passi che hanno portato alla fine della coppia da favola.

Cosa accadrà nel corso dell'udienza fissata per martedì marzo? Gli avvocati dell'ex coppia, nei mesi scorsi, hanno cercato in tutti i modi di trovare un accordo senza riuscirci. Troppo difficile sanare la rottura, probabilmente. Troppo complicato separare la faccenda privata dal clamore mediatico, eppure la coppia per ufficializzare l'addio ha deciso di uscire con una notizia d'agenzia. Come dire: vi raccontiamo noi della rottura prima di sentire altre spifferate.

In quelle settimane, però, ci aveva pensato Dagospia a parlare di una crisi che era ancora molto presunta. Poi Totti e Ilary hanno fatto chiarezza con un comunicato scarno ed efficace. Il resto è storia di questi giorni, anzi dal 14 marzo i riflettori torneranno puntati su loro.