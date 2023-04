Canfora smonta Schlein: "Orizzonte ristretto". Altro che problema per Meloni

08 aprile 2023 a

a

a

La metamorfosi del Pd guidato da Elly Schlein da partito governista a tutti i costi al movimentismo per i diritti civili non convince neanche la sinistra. Ne è la prova l'intervento dello storico e filosofo Luciano Canfora sabato 8 aprile a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. “L’orizzonte dell’attuale sinistra italiana è un po’ ristretto, perché si concentra soprattutto sul tema dei diritti civili, dimenticando gli altri diritti”, ha affermato l'accademico.

"Meloni come Orban", parte il coro del Pd arcobaleno di Schlein

Nella contrapposizione tra la maggioranza guidata da Giorgia Meloni e il Partito democratico va sottolineato che "i governanti di destra adoperano questo tema (ossia un certo conservatorismo per quanto riguarda i diritti delle coppie arcobaleno e via dicendo, ndr) per avere un buon riscontro presso un certo elettorato, non è un loro sentimento autentico, è molto strumentale questo atteggiamento un po’ bacchettone. C’è un gioco truccato in cui alla fine la sinistra dovrebbe rompere l’incantesimo e spiegare che i problemi sono molto più grandi e che quelli legati ai diritti civili sono solo alcuni. Altrimenti continueremo ad avere due schieramenti che parlano di qualcosa che accade accanto alla realtà, ma non di tutta la realtà”, commenta Canfora.

Foa sotterra il Pd da Ztl: "Cosa è successo in Francia", la fosca profezia

Insomma, l'ossimoro è che se la sinistra parla solo di diritti Lgbt rischia di perdere l'appuntamento con gli elettori di sinistra. Canfora ha anche parlato di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele: “Gli riconosco una certa duttilità alla quale unisce anche tentativi di politica estera non totalmente subalterni al mondo atlantico. Ciò lo accosta a un suo antagonista, Carlo De Benedetti, che l’8 maggio scorso ha fatto una dichiarazione molto forte, dicendo che questa guerra non riguarda l’Europa e che dobbiamo uscirne al più presto. Il 13 febbraio scorso Berlusconi ha detto qualcosa di analogo, è interessante che due antagonisti storici la pensino alla stessa maniera su un tema così importante e delicato”, commenta Canfora vedendo un parallelismo tra i due arci-nemici.