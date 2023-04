In Onda, Senaldi non ha dubbi sull'eredità di Berlusconi: “Nulla alla sinistra”

08 aprile 2023 a

Le condizioni di Silvio Berlusconi e il destino di Forza Italia sono al centro della puntata dell’8 aprile di In Onda, il talk show di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Per un’analisi sull’eredità del Cavaliere viene interpellato Pietro Senaldi, condirettore di Libero: “La successione di Stalin e di De Gaulle iniziò a porsi come problema quando loro avevano del tutto intatto il potere e la loro potenza. Il Berlusconismo è una parabola e in questo momento non nel punto più alto. Questo processo non è iniziato giovedì con il ricovero, è una cosa che va avanti da parecchio tempo. C’è curiosità su cosa succederà, ma Berlusconi non lascerà nulla alla sinistra, l'elettore Berlusconiano e di centrodestra intercetta subito l’odore e il sapore della sinistra. Ho letto ricostruzioni su Renzi e Calenda, ma un elettore di Berlusconi e che lo vota da 30 anni non va a sostituirlo con un ex segretario del Pd. Resta nell’area del centrodestra quel voto. Il centrodestra è in grande evoluzione, il fatto che Giorgia Meloni sia arrivata al governo sta comportando una trasformazione del suo partito. Poi - chiosa Senaldi - non è detto che il quadro resti questo tra un paio d’anni o quando si andrà a votare”.