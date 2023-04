“De Benedetti punterà su Damilano”. L'indiscrezione sul destino del Domani

08 aprile 2023 a

Carlo De Benedetti mescola le carte al Domani. L’ingegnere negli ultimi giorni ha rilanciato il quotidiano fondato negli scorsi anni dopo l’esperienza con Repubblica, con il cambio al vertice e il benservito a Stefano Feltri. “Sono stati tre anni faticosi, ma non è stato tempo sprecato. E questa, alla fine, è l’unica cosa che conta, quello che chiediamo a ogni esperienza che ci è dato di vivere, breve o lunga che sia, e a prescindere dalla sua conclusione. Che la nostra risorsa più scarsa, il tempo, venga usata bene. Questo è tutto quello che ho da dire sulla vicenda” le parole dell’ex direttore Feltri sul proprio blog, che lasciano trasparire una decisione assolutamente non consensuale ma imposta dall’alto.

Al suo posto è stato scelto il suo vice, Emiliano Fittipaldi. Ma, secondo Affari Italiani, De Benedetti ha già un piano per il futuro. Che coinvolge Marco Damilano. “Damilano è da poco collaboratore di Domani, cioè un piede dentro ce l’ha. Ora facendo quelli che si chiamano conti della serva ci si può facilmente tirare una conclusione piuttosto logica e cioè che Damilano finisca per fare il direttore di Domani e che quindi la direzione di Fittipaldi sia da considerarsi ad interim in attesa del vero direttore” l’indiscrezione del sito sul futuro della direzione del quotidiano di De Benedetti. E quindi per Damilano sembra vicina alla conclusione l’esperienza in Rai, essendo un profilo gradito al Pd e meno all’attuale maggioranza di centrodestra.