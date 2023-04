Elly Schlein smascherata, cosa fa mentre De Benedetti insulta Meloni

04 aprile 2023 a

L'indignazione della sinistra è a intermittenza, scatta solo quando non riguarda gli avversari politici. Esempio plastico dell'assioma è quanto visto all'evento di Domani a Modena, sabato scorso, quando l'editore del giornale Carlo De Benedetti ha insultato pesantemente la premier Giorgia Meloni nel silenzio complice della segretaria del Pd, Elly Schlein, anche lei sul palco. Ma Quarta Repubblica lunedì 3 aprile ha rivelato alcune immagini che offrono un'ulteriore aggravante per il comportamento della leader dem, che non solo evita di proferire verbo dopo le frasi sprezzante dell'ex editore di Repubblica, ma si esibisce in risatine divertite.

"Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l’interesse suo e del nostro Paese", le parole dell'ingegnere nel dibattito con la leader Pd in riferimento all’ultimo Consiglio europeo e alle dichiarazioni pronunciate al termine dalla premier, improntate alla soddisfazione per l’esito del vertice. Meloni "non ha ottenuto nulla", ha affermato De Benedetti, criticando anche la "baracconata" del mettersi ai comandi di un caccia nel corso della festa per i 100 anni dell’Aeronautica militare.

Poi l'affondo, immortalato dal nuovo video, al termine del quale si vede Schlein ridere: “Questo si chiama governo Meloni ma nella pratica si dovrebbe chiamare governo Descalzi. Questo è il governo dell’Eni: Meloni è una sorta di figurina di passaggio. Una sorta di intrattenitrice”. Insomma, la prima donna al governo in Italia bollata prima come demente, poi come una figurina di passaggio o meglio una intrattenitrice eterodiretta. E la paladina di ogni discriminazione anziché indignarsi, ride.