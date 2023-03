Stasera Italia, Sgarbi conquistato da Schlein: "Brava e anche bella"

24 marzo 2023 a

a

a

Elly Schlein "è piena di energia e piena di vitalità, è originale nei pensieri ed era la più brava delle consigliere regionali". Vittorio Sgarbi conosce bene la neo-segretaria del Pd per la quale si spertica in grandi lodi nel corso di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. "Secondo me è anche bella, cosa che sembra una battuta forse inutile" ma Schlein "ha una sua grazia alla Modigliani", afferma il critico d'arte che paragona la leader dem alle figure esili e slanciate del celebre pittore livornese.

"Mare nostrum non è risolutiva". Tajani boccia la proposta di Elly Schlein

Estetica a parte, dal punto di vista politico "credo che piacerebbe molto a Giorgia Meloni", argomenta Sgarbi, secondo cui le due "potrebbero essere amiche perché hanno determinazione e carattere". Schlein rischia con la questione dei capigruppo, con l'area legata a Stefano Bonaccini che pressa per piazzare almeno una delle due nomine: "Sembra una questione marginale ma farebbe male il Partito Democratico a perdere una donna così capace nel momento in cui, tra l'altro, le figure femminili si allargano alla crisi che sta all'interno di Forza Italia", spiega il sottosegretario. Licia Ronzulli resiste come capogruppo azzurro al Senato (è notizia di oggi la nomina di Paolo Barelli al posto di Alessandro Cattaneo alla Camera). "Era stata guardata con sospetto da molti, anche da Meloni euro che credo avrebbe più simpatia per Schlein che per Ronzulli", commenta Sgarbi.

Giunta dei veleni, in Campidoglio trema la casa di Gualtieri

Ma questa possibile sintonia tra le leader di due schieramenti opposti dove dovrebbe portare? "Non certo a un governo di larghe intese, ma possono trovare un punto di incontro su molti temi", conclude il sottosegretario.