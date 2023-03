Maternità surrogata reato universale, il sondaggio inequivocabile: sinistra in tilt

24 marzo 2023 a

Il governo vuole rendere la maternità surrogata - alias gestazione per altri, alias utero in affitto... - un reato universale, e pertanto perseguibile anche se commesso all'estero. In Italia la pratica è illegale ma molte coppie, omogenotoriali e non, vanno all'estero e nella maggior parte dei casi avviene una transazione economica. La sinistra, sul tema, è in tilt: Elly Schlein in passato si era dichiarata a favore della Gpa, salvo poi rivedere le sua posizioni vista la differenza di sensibilità sul tema all'interno del Pd, a partire da Stefano Bonaccini.

Ma cosa ne pensano gli italiani? La maggioranza "si schiera contro la maternità surrogata. Per il 55,5% dovrebbe essere illegale ovunque sia stata praticata", è il risultato di un sondaggio realizzato da Termometro Politico. A favore della gestazione per altri è il 15,7% del campione intervistato mentre il 21,4% si dice favorevole "ma solo se si tratta di maternità surrogata altruistica, senza alcun pagamento né rimborso spese". Insomma, per più della metà degli italiani l'utero in affitto deve essere illegale ovunque, ma se a questo dato aggiungiamo quelli per cui non deve comunque esserci uno scambio di denaro la percentuale sale al 76,9 per cento.

Tra chi dice no "ci sono però differenze sull’affidamento dei bambini nati con questa pratica: per il 40,2% il bambino dovrebbe essere restituito alla madre naturale o dichiarato adottabile mentre per il 15,3% dovrebbe rimanere con la coppia che ha fatto ricorso alla maternità surrogata", è il commento di Tp. Intanto è stato avviato l’esame dei ddl sul reato di maternità surrogata universale (in particolare sulla perseguibilità del cittadino italiano che lo commette all’estero). "Vogliamo renderla reato universale per tutelare la dignità della donna e i diritti dei figli"", ha detto Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera, in un’intervista oggi su Corriere della sera. Perché non registrare automaticamente questi bambini? "Non si può. Lo ha deciso la Cassazione, non il governo. Per cambiare occorre avere i numeri. Perché non lo hanno fatto quando erano al governo?" ha commentato l'esponente del partito di Giorgia Meloni.