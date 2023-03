Cartabianca, Orsini show sulla guerra: “Usa non vogliono la pace e l'arresto di Putin…”

23 marzo 2023 a

a

a

Alessandro Orsini è stato ospite dell’ultima puntata di Cartabianca, il talk show serale di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, e ha approfondito varie tematiche legate alla guerra tra Russia e Ucraina. Il professore ha voluto sottolineare come le ultime mosse dell’Occidente stiano allontanando la fine delle ostilità: “La Corte penale internazionale è uno strumento nelle mani dell’Occidente per colpire gli avversari. Il mandato di arresto contro Vladimir Putin allontana la pace e la possibilità di dialogo. Come possiamo fare un accordo con un criminale di guerra?”.

Lite senza precedenti tra Orsini e Sala: “Dici soltanto bugie”. Toni mai visti

Poi stigmatizza le parole di John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza degli Usa: “Gli Stati Uniti non vogliono la pace e nemmeno il cessate il fuoco. Putin è un criminale di guerra e Volodymyr Zelensky è sullo stesso piano. Non esiste nessuna possibilità di arrivare ad un cessate il fuoco. Kirby ha dichiarato ufficialmente che gli Usa non solo sono contrari ad una trattativa per la pace ma addirittura ad un cessato il fuoco. La Casa Bianca ha dichiarato ufficialmente di essere contraria ad un cessate il fuoco, la posizione degli Usa è nemica della pace e del cessate il fuoco. La posizione ufficiale della Casa Bianca, così come ha detto Kirby, è che la guerra deve andare avanti senza nemmeno un'ora di tregua”.

"Grossa concessione". Orsini la drammatica profezia sulla guerra: finirà così

Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, conclude poi il proprio discorso: “Non metto in discussione che la Russia abbia commesso crimini, metto in discussione il fatto che l’Unione europea abbia smarrito la ragione. Il Consiglio europeo dei ministri degli Esteri ha deciso che noi produrremo un milione di munizioni, per 2 miliardi di euro, da consegnare all'Ucraina entro il 2023. Tutto quello che stiamo facendo, compreso il mandato d'arresto contro Putin, è contrario alla pace”.