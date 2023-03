In Onda, Senaldi contro Appendino sulle famiglie arcobaleno: "Ma cosa dice!"

19 marzo 2023 a

a

a

Due posizioni inconciliabili quelle della 5Stelle Chiara Appendino e del condirettore di Libero Pietro Senaldi. A In onda su La7 si parla di figli di coppie omogenitoriali e maternità surrogata, ossia il cosiddetto utero in affitto. L'ex sindaca di Torino ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio afferma: "Posso discutere per ore con Senaldi e con la ministra Roccella sul fatto se ci piacciono o no le famiglie arcobaleno, ma non è questo il punto, il punto è che questi bambini esistono e noi come Stato dobbiamo tutelarli".

"Parlano di maternità surrogata ma..." Roccella smonta la propaganda Lgbt

L'esponente M5s afferma che "non è vero che si sta introducendo la maternità surrogata con questo regolamento europeo, non c'entra niente. Cosa vuole fare questo regolamento? Fa accedere questi bimbi e queste bimbe a diritti che oggi non hanno". Tra questi diritti, Appendino elenca quelle che a suo dire sono le nuove possibilità incluse nel regolamento, come l'andare a prendere i bambini a scuola, cosa che - secondo la grillina - oggi sarebbe preclusa a molti genitori di famiglie arcobaleno. A quel punto Senaldi sbotta: "Ma cosa dice? Non è così... Allora la babysitter non può andare a prendere i bimbi a scuola?".

Festa del papà, corteo dei padri separati: "Anche noi meritiamo rispetto"

Il confronto si infiamma: "Ma la procedura di adozione sa quanto costa? Quanto stress...", ha argomentato l'ex sindaca di Torino. "Meno dell'utero in affitto", ribatte il giornalista che in seguito ricorda che, con la "gestazione per altri", si rischia di fare della maternità una cosa per ricchi.