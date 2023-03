Lucia Annunziata, bufera per l'intervista a Roccella. Gasparri: "Parolacce e intimidazioni"

19 marzo 2023 a

a

a

"Voi avete la responsabilità di farle queste leggi, ca... Oddio... Scusate". Lucia Annunziata si lascia sfuggire una sonora parolaccia durante l’intervista con la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di domenica 19 marzo di Mezz'ora in più, su Rai3. La conduttrice si è poi nuovamente scusata con l'esponente del governo di Giorgia Meloni e con i telespettatori per il termine usato, ma l'intervista è finita nel mirino della maggioranza sono solo per la parola volgare proferita.

"Quelle del 2000 sono tutte..." Sgarbi crea il panico a Domenica In | VIDEO

"Lucia Annunziata dimostrando, una volta di più, di fare, con protervia e arroganza, un uso privatistico ed ideologico degli spazi che, purtroppo, il servizio pubblico gli riserva da decenni, ha usato il turpiloquio quasi volesse intimidire il ministro Roccella nella sua trasmissione ‘Mezz'ora in più’, appena andata in onda su Rai3", ha dichiarato il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. "Di fatto, l'Annunziata ha tentato, talvolta vanamente, di impedire alla Roccella di spiegare fino in fondo l’orrore dell'utero in affitto, che consiste in una compravendita di ovociti, di uteri di persone, insomma nel pagamento di donne che mettono al mondo figli che poi vendono a terze persone", si legge in una nota dell'esponente di Forza Italia.

Le famiglie arcobaleno in piazza a Milano. Schlein: "Ora la legge"

"Il Ministro Roccella ha introdotto più volte l'argomento e ha cercato di spiegarlo, anche nelle sue venature razziste a danno delle donne e degli stessi bambini che diventano oggetto di mercato. Ogni volta l'Annunziata l'ha interrotta e, alla fine, ha usato delle parolacce, dimostrando la sua arroganza e la sua intolleranza. È una vergogna che una persona del genere abbia in mano spazi del servizio pubblico. La stagione di ricambio dei vertici Rai diventa urgente perché c'è un abuso costante di cui l'Annunziata è soltanto l'emblema più grave, più vetusto, più fazioso. Ora basta”, conclude Gasparri.