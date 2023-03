Mezz'ora in più, Roccella smonta la propaganda Lgbt: "Il problema è l'utero in affitto"

19 marzo 2023 a

a

a

"Chiamiamola col suo nome. Dire maternità surrogata non pone l'accento sul passaggio di denaro. Utero in affitto non è una bella espressione" ma rende l'idea. La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai3, commenta la manifestazione di ieri a Milano sui diritti delle famiglie omogenitoriali. "Le manifestazioni sono sempre una buona occasione di partecipazione di democrazia, quindi fanno bene, non è un problema, l’unica questione è che mi sembrato che ci fosse spostamento del tema. Non si vuole parlare dell’utero in affitto, si sostiene che il problema non è l’utero in affitto, mentre questo è il cuore del problema, e che il problema sono invece i diritti dei bambini. Su questo vorrei fare chiarezza: non esiste una negazione dei diritti dei bambini", ha detto Roccella in relazione al caso aperto dal sindaco di Milano Beppe Sala sulla registrazione dei figli di coppie con genitori dello stesso sesso.

La Guardia Costiera soccorre 1.800 migranti in 24 ore. Alla faccia di chi l'accusa

"In Italia tutti i bambini hanno gli stessi diritti - spiega la ministra -, e per quanto riguarda le stesse coppie che hanno anche fatto l’utero in affitto eventualmente all’estero, quando si torna in Italia comunque il genitore biologico è riconosciuto. Non è vero che non si può avere il codice fiscale, non è così. Il problema è che queste coppie a volte non accettano il riconoscimento del padre biologico e chiedono invece di essere iscritte all’anagrafe come genitore entrambi, e quindi non fanno questo passo". "La Corte di Cassazione ha detto con chiarezza quale è la strada, ed è l’adozione in casi particolari, quindi il secondo genitore può arrivare all’adozione attraverso questo percorso", aggiunge Roccella.

Le famiglie arcobaleno in piazza a Milano. Schlein: "Ora la legge"

"Spacciare evoca altre cose, magari il termine non è corretto, ma la verità è quella che ha detto Rampelli. La nostra legge dice che per essere adottati ci vogliono un padre e una madre", ha detto ancora Roccella sulle polemiche sollevate dopo le dichiarazioni dell'esponente di FdI.