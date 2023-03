Annunziata, la parolaccia è un caso. Ira di Salvini: aboliamo il canone Rai

19 marzo 2023 a

L'intervista di Lucia Annunziata alla ministra alla Famiglia e Pari opportunità Eugenia Roccella diventa un caso politico. Non solo per la parolaccia scappata alla conduttrice di Mezz'ora in più, su Rai3. "Voi avete la responsabilità di farle queste leggi, ca.... Oddio... Scusate", ha detto Annunziata che si è poi nuovamente scusata con la ministra e con i telespettatori per il termine poco consono usato. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha rilanciato il video del siparietto sui social e ha tuonato: "Abolizione del Canone Rai: la Lega come promesso ha presentato una proposta di legge, chiediamo il sostegno di tutti per approvarla".

La Lega ritiene quanto accaduto "inaccettabile. Assistiamo ad attacchi gratuiti e faziosi da parte di giornalisti del servizio pubblico contro il governo, che ora arrivano anche ad usare il turpiloquio durante un’intervista al ministro Roccella. Questo atteggiamento non si può più tollerare: in troppi credono di essere al Nazareno", scrivono in una nota i componenti della Lega in commissione di Vigilanza Rai: Elena Maccanti, Giorgio Maria Bergesio, Stefano Candiani, Ingrid Bisa, Tilde Minasi, Elena Murelli.

Il presidente della Commissione VII Editoria, il deputato di FdI Federico Mollicone, ha espresso "solidarietà al Ministro Roccella. Da Annunziata una conduzione ideologica, pregiudiziale e prevaricante - dichiara - l’utero in affitto è una pratica disumana che mercifica la vita". Infatti nel mirino del centrodestra non c'è solo l'episodio della parolaccia, come sottolinea Maurizzio Gasparri, il primo a sollevare il caso. Il senatore di Forzza Italia sottolinea "la vergognosa arroganza" della conduzione e un clima di "intimidazione" ideologica nei confronti dell'intervistata.