Stasera Italia, Vittorio Sgarbi sull'orso Mj5: meglio metterlo in gabbia che ucciderlo

14 marzo 2023 a

a

a

Vittorio Sgarbi scende in campo in difesa dell'orso Mj5. L'animale vive nella provincia di Trento e sembra essere particolarmente pericoloso. Per questo il presidente della provincia autonoma, Maurizio Fugatti, aveva emanato una sentenza di morte per salvaguardare la popolazione. Non tutti, però, sono d'accordo e, tra questi, c'è anche Vittorio Sgarbi ospite in collegamento con la puntata di Stasera Italia in onda il 14 marzo su Rete4.

"La Russia ci danneggia coi migranti". Violante spara a zero su Wagner

"Mi ha chiamato perfino Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia di Trento, che aveva pronunciato la sentenza di morte per l'orso Mj5. Poi mi ha chiamato Feltri che ha anche scritto un articolo - ha detto Sgarbi alla Palombelli - Ma io non voglio contrastare la politica dell'autonoma Provincia di Trento. Matteo Messina Denaro ha ucciso delle persone ma non lo uccidiamo. Beccaria ci insegna che la pena di morte non si deve dare a chi uccide perché lo Stato diventerebbe come l'assassino. Ora se l'animale è pericoloso gli fai un recinto di 500 metri. Però mi hanno spiegato che sono 120 gli orsi e Mj5 è particolarmente pericoloso. Ha anche aggredito il fratello di un sindaco locale. Ma perché ucciderlo? Basta isolarlo. Meglio metterlo in una gabbia grande. Meglio un animale in cattività che un animale ucciso".