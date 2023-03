Stasera Italia, Federico Rampini sull'economia italiana: basta piagnistei

10 marzo 2023 a

La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto forti ripercussioni sull'economia europea. Ma non così forti come, spesso, ci raccontiamo. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 10 marzo su Rete4. In collegamento c'era Federico Rampini che ha sottolineato le performance positive della nostra economia nel 2022.

"Il vizio italiano del piagnisteo è una cosa insopportabile - ha detto Federico Rampini a Barbara Palombelli - Sembra che la guerra la stiamo facendo noi. Non c'è stata nemmeno una mini recessione. Nel 2022, l'anno in cui le sanzioni economiche dovevano rovinare l'economia italiana, ha visto un boom con un +20% del Made in Italy nel mondo. Anche perché basta fare un po' di conti di aritmetica, l'economia russa è microscopica. vale 1/14 dell'economia degli Stati Uniti e non è neanche tra le prime dieci al mondo. Quindi ci voleva davvero tanta immaginazione per pensare che perdere il mercato russo sarebbe stata una catastrofe per noi".